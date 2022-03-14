Hakkari'de fırın denetimi

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, sabah erken saatlerde fırınlara ani denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri; çalışanların saç, sakal, bıyık ve tırnak kontrollerini yaparak, ekmeklerin üretildiği ortamı büyük bir titizlikle denetledi. Ekmekleri tartıda tek tek tartan zabıta ekipleri, ekmeklerin belirlenen gramaj üzerinde yüksek çıkmasından dolayı duyarlı işletme sahiplerine teşekkür ettiler.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "İlimizde ekmek fırınlarında yapılan denetimlerde, fırınlarımızın genel itibariyle kurallara uyduğu görülmüştür. Tüm fırınlarımız genel olarak gramaj konusunda, belirlenen standartlara uygun ekmek üretmektedir. Vatandaşlarımızın fırınlarda üretilen unlu mamulleri gönül rahatlığıyla alabilmesi için, yapılan denetimler aralıksız sürdürülecektir. Duyarlı işletme sahiplerini teşekkür ediyoruz" dediler.