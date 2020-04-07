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Hakkari'de fırın denetimleri sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.


Kentin değişik noktalarında bulunan iş yerlerini tek tek denetleyen Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi Mühendisi Botan Taş ve beraberindeki zabıta ekipleri, tedbirleri elden bırakmıyor. Ekipler, ülkemizde görülmeye başlanan korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde son dönemlerde önem kazanan gıda güvenliği kapsamında fırınları denetimden geçirdi.


Ekipler, yapılan denetim esnasında ise Tarım ve Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu ambalajlı ekmek satışı genelgesine istinaden kurallara uymayan esnafı tespit edilerek uyarılarda bulundu.

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