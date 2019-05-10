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Hakkari'de fırın ve lokantalar denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, kentte faaliyet gösteren fırın ve lokantalarda denetim yaptı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve lokantaların ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde; hijyen kuralları, olması gereken evrakların tam olup olmadığı ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde, çoğunlukla kurallara uyulduğu tespit edilirken, bazı iş yerlerine eksiklerini gidermesi için tebligat yapıldı.


Şu ana kadar yapılan denetimlerde, iş yerlerinin çoğunlukla kurallara uyduğu tespit edildi.

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