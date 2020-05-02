Hakkari'de gece yarısı caddeler yıkandı

Hakkari'de korona virüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye araçlarıyla yıkanarak temizleniyor. Gece yarısı dezenfekte çalışmalarını denetlemek için sahaya inen Hakkari İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Cumhuriyet Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personele yardım etti. Korona virüs'ün dünyaya musallat olan bir bela olduğunu söyleyen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Vali Akbıyık, ”Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz, dezenfekte ve temizlik konusunda olsun, bunları yapmak zorundayız. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız ayakta. Ülkemizin daha az zararla bu olayı atlatması için uğraşıyorlar. Bizde yerelde kendi gücümüz oranında çalışıyoruz. Gecede olsa hangi saatte olursa olsun halkın sağlığı bizim için önemli, ülkemizin geleceği bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda dünyada ülkemizde bu beladan kurtulur” dedi.