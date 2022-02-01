Hakkari'de "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başladı

Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce koordine edilen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başladı.

Dört gün sürecek kamp programı kapsamında tarihi ve kültürel mekanlar ile camiler ziyaret edilecek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanında gençlere milli ve manevi değerler eğitimi verilecek. İl ve İlçe Müftülükleri Gençlik Koordinatörleri nezaretinde Hakkari ili merkez köyleri ile ilçeler bünyesinde gençlerin katıldığı “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı” dolaysıyla Ahmed-i Hani Kur'an Kursunda bir program düzenlendi.

Gençlerle bir araya gelen İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Memleketimizi daha güzel ve müreffeh bir geleceğe sizler taşıyacaksınız. Vatan ve milletine bağlı, geleceğinden emin olunan kişiler olabilmeniz bu yaşlarda göstereceğiniz çabaya bağlıdır. Eğer sizler milli ve manevi değerlere bağlı, istikbalde sözü dinlenen, ilim ve irfanla donatılmış kültürlü ve güvenilir kişiler olmak istiyorsanız daha bugünden bunun için gayret göstermelisiniz. Daha iyi şartlarda sizleri yetiştirmek ve bu yönde en verimli imkanlar sunmak öncelikli görevimizdir. Yeter ki sizler isteyin. Kampın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Düzenlenmesinde gayret gösteren İl ve İlçe Müftülükleri Gençlik Koordinatörlerine teşekkür ederim” dedi.

Kampa alınan gençler de, kendilerine bu güzel imkanı sunan il ve ilçe müftülükleri ile gençlik koordinatörlerine teşekkür ettiler.