Hakkari'de Gençlik Haftası etkinlikleri

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bir süre önce Van'da düzenlenen yıldızlar bölge şampiyonası ve Siirt'te yapılan genç erkekler bölge şampiyonasında hem Doğu hem de Güneydoğu birincisi olan Hakkari Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor Kulübü Takımı, Vali İdris Akbıyık ve Vali Yardımcısı Mustafa Pala'yı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği sporcuların haftasını kutlayarak spor hayatlarında başarılar diledi.