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Hakkari'de geniş çaplı korona virüs denetimi

Hakkari’de pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.

Hakkari'de pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında Hakkari'de başlatılan geniş çaplı denetimler devam ediyor. Belediye önünde başlatılan denetimlere; Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri katıldı. Ekipler denetimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi, pandemi süresi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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