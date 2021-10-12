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Hakkari'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Atatürk Anadolu Lisesinde tatbikat düzenlendi. Hazırlanan senaryo kapsamında düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.


Tatbikatın sonunda AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, böylesi tatbikatlarla Hakkari'de müdahale kapasitesini hem görmek hem de geliştirmek açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür etti.


Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, tatbikatta görev alan tüm kurum ve ekiplere teşekkür etti.

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