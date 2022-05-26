Hakkari'de gerçeği artmayan tatbikat

Tatbikata; AFAD, jandarma, polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, 112 Acil Sağlık ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllüleri yer aldı. Öğrencileri güvenli şekilde okuldan tahliye eden ekipler, binanın elektrik ve doğalgazını kesti. Daha sonra yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden aldı. AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, her yıl olduğu gibi bu sene de deprem senaryosu üzerinden tatbikat yapıldığını ifade etti. Müdür Karadeniz, bu faaliyetlerle muhtemel bir afetin meydana gelmeden kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasını amaçladıklarını söyledi.

Öğrenciler ise yapılan tatbikat sayesinde birçok şeyi öğrendiklerini belirttiler.