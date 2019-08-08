Hakkari'de gıda denetimi

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından kentin değişik noktalarındaki marketler denetledi. Yapılan denetimlerde etiket, ambalaj kontrolleri ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konulara bakıldı. İş yeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.

Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan belediye ekipleri, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanacağını hatırlattı.

Denetimler esnasında 39 adet konserve ürünü ekipler tarafından imha edilmek üzere el konuldu.