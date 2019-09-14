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Hakkari'de gıda denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinin denetimlerini sürdürüyor. Bakkal ve marketlerde ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, en küçük bir ayrıntıyı ise gözden kaçırmıyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Kentteki marketleri denetimden geçiriyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlere bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edeceğiz” dediler.

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