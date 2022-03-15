Hakkari'de gıda denetimi

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, marketlerde rutin olarak yaptığı etiket kontrollerini sıklaştırarak; hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihini denetlemeye devam ediyor. Zincir marketlerde ve mahalle bakkallarında kuru gıda, manav, kasap ve içecek reyonlarında etiket denetimi yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti halinde yasal işlem gerçekleştiriyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin bilgi veren ekipler, fiyat etiketlerini tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, esnafa uyarılarda bulundu. İşletme sahiplerini etiket ve son kullanım tarihi geçmiş ürün hakkında uyaran zabıta ekipleri, son kullanım tarihi geçmiş ürünleri ise kentten 12 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğünde imha etti.