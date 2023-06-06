İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de gökkuşağı güzelliği

Hakkari’de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı şehir merkezinde ayrı bir güzellik kattı.

Hakkari'de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı şehir merkezinde ayrı bir güzellik kattı.


Kısa süre etkili olan yağışlar nedeniyle hayat normale dönerken, güneşli havanın kendisini göstermesi ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağının güzelliğini gören vatandaşlar ise hayranlıkla izledi. Şehrin simgesi olan Sümbül Dağı'yla bütünleşen gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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