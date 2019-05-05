Hakkari'de gölete giren amca çocukları boğuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 amca çocuğu girdikleri gölette boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Orman Mahallesi'nde bulunan gölete giren amca çocuklar Oğuz Güzel (12) ile Doğan Güzel (13), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama sonucu 2 çocuk bulunarak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Amca çocukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Haberi duyarak hastaneye akın eden amca çocuklarının yakınları sinir krizi geçirdi. İki çocuğun cenazesi otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.