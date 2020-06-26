Hakkari'de görülen kırmızı yılan korkuttu

Hakkari’nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.
Hakkari'nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.
Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu. Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu belirtti.