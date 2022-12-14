İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu, içki ve çay ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu, içki ve çay ele geçirildi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. 3-13 Aralık 2022 tarihleri arasında merkez, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde icra edilen operasyonlarda; 2 bin 53 paket sigara, 150 adet cep telefonu, 45 şişe viski, 210 kilo çay ele geçirilmiştir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.