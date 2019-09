Hakkari'de "Güvenli okul güvenli gelecek" toplantısı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, başkanlığında "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" konulu toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Haluk Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile okul ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Burada Konuşan Vali İdris Akbıyık, 09 Eylül tarihinde başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılının memleketimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Hakkâri Valisi olarak birinci meselesinin eğitim, kitap ve öğrenciler olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Devletimizin bütün kurumlarının da birinci meselesinin eğitim olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin birinci meselesi eğitim. Mutlaka her türlü problemim kökeninde eğitim alanındaki eksiklik yatıyor. Teröründe kökünde cehalet var. Uyuşturucunun da kökünde cehalet var. Geri kalmışlığın ve işsizliğinde kökünde cehalet var. Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kurtarmak için en iyi şekilde eğitmek zorundayız. Önce kendimizi, çocuğumuzu, ailemizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. O zaman çocuklarımız da kendi mahallesine, köyüne, memleketine, ülkemize, dünyaya birer faydalı insan olarak yetişeceklerdir. Hakkâri ilimiz maalesef birçok alanda olduğu gibi geçtiğimiz yıl eğitim alanında da çok iyi durumda değildi. Geldiğimiz günden beri birinci meselemiz eğitim diyerek hazırlamış olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz teşviklerle eğitim kalitemizi yükseltmeye çalışıyoruz. Hakkâri Valiliği olarak imkânlarımızın fazlasını eğitime ayırıyoruz” dedi.

"Dokunduğum her çocuğa kitap hediye etmeye gayret ettim"

Daha önce Hakkâri'de "Bir Kitap Bir İnsan" projesini başlattıklarını anımsatan Vali İdris Akbıyık, dokunduğu her çocuğa kitap hediye etmeye gayret ettiğini söyledi. 10 binin üzerinde kitap dağıttıklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Eğitim uzun soluklu bir iştir, bir süreç. 1-2 yılda sihirli değnekle dokunup halledilebilecek sonuç alınabilecek bir konu değil. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. 4 yıl sonra Hakkâri'de gerek sınavlarda gerekse diğer alanlarda çocuklarımızın ne kadar mesafe kat ettiğini göreceğiz. Bu sene liseye giriş sınavında ve üniversite sınavında 82'inci sıradan kurtulduk ve 80'inci sıradayız. Tabi buda kötü bir sonuç. İnşallah önümüzdeki yıl daha da aşağılara ineceğiz. Bizim amacımız öncelikle iyi bir yurttaş ve düşünen insanlar yetiştirmek. Bunun için çok çalışmamız, çok okumamız ve hepimizin gündeminin eğitim olması gerekiyor. Eğitim bildiğiniz gibi sadece okullara, öğretmenlere bırakılamayacak kadar önemli ve kutsal bir alan. Onun için devletimizin ve tüm kurumlarımızın gündeminde birinci meseledir. Ama esas işin sahibi öğretmenler, okullar, okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Onun için öncelikle bizlerin sahiplenmesi gerekiyor. Burada öğrenciyi okutacağız, çalıştıracağız. Ana öğe öğrenci. Çocuğun eğitiminde anne baba da çok önemli. Hakkâri'de Okul Aile Birliklerinin desteği anlamında biraz dezavantajlı konumdayız. Esas unsur burada öğretmen ve yöneticiler. Yani öğretmen, öğrenci, yönetici ne kadar mesafe kat ederse öğrencilerimiz de o kadar iyi yerlere gelir. Eğitim alanındaki projelerimiz bu senede devam edecek. Yine birinci gündemimiz eğitim olacak, öğrenciler olacak, çocuklar olacak, kitap olacak. Sizlerin de lütfen böyle olsun. Gerek giyimimiz kuşağımızla gerekse de yaptıklarımızla mutlaka topluma örnek ve yol gösterici olalım” dedi.

Çocuklar fırsat yakaladığında her alanda çok güzel başarılar yakaladığını ifade eden Vali Akbıyık, “Sporda, folklorda, sanatta, her alanda güzel başarılar yakalıyorlar. Eğitimde de inşallah bunları yakalayacağız. Bugünkü toplantımızın esas özeti "Güvenli okul, güvenli gelecek". Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın protokolleri var. Geçtiğimiz yıllarda da bunun toplantıları yapıldı. Orada belirtilen hususlarda geçtiğimiz yıl burada uygulanmaya çalışıldı. İçişleri Bakanlığımız projelerde yürüttü. Bu projelerden bazıları; ‘Kemerin ses getirsin' projesi, ‘Kırmızı düdük' projesi, ‘Öncelik yayanın öncelik hayatın' projesi, ‘Yaya Yolunu Kullan Güvende Kal Kampanyası ve Trafik Dedektifleri'. Tabi bunların hepsi bir farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla çocuklarımız tarafından daha dikkat çekici bir şekilde gündem olabiliyor. Bu projelerimiz devam edecektir. Tabi çocuklarımızın güvenliği, okullarımızın huzuru her şeyden önemli. Bunun için İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgeleri Emniyet Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığımıza gönderiyoruz. Onlarda planlarını, tedbirlerini hazırlıyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıl okullar risk gruplarına göre ayrılmıştı ve ona göre de görevlendirmeler, çalışmalar yapılıyordu. Trafiğin dışında okul çevresindeki olumsuzluklar önemli. Ben Hakkâri'de bu anlamda çok büyük problem olmadığını düşünüyorum. Tabi okul çevresindeki kafeler yada değişik şeyler satan yerlerde polisimiz, jandarmamız gereken tedbirleri alacak. Okul servis araçlarının denetimleri yapılacak. İlgili mevzuattaki kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Bu konuda emniyetimiz ve jandarmamız gerekli kontrollerini yapacaklar. Diğer bir konu okul kantinleri. Burada sağlığa zararlı yiyeceklerin satılmasına müsaade etmeyelim. Bunu da Tarım Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz takip edecekler. Diğer bir husus kamera sistemleri. Hemen hemen bütün okullarımızda kamera var. Bunların genel sistemlerinin entegrasyonu, çalışır vaziyette olması önemli. Bugünkü toplantımızın hemen hemen özeti bunlar. Tabi Emniyet ve Jandarmamız kendi planlarını yaptılar” diye konuştu.

Zaman zaman seminerler, konferanslar ve aile bazında çalışmalar yaparak çocuklarımızın daha güvenli ortamda eğitim alabilmeleri için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Vali Akbıyık, “Bu genel söylediklerimin dışında benim okul müdürlerimizden ricam mutlaka okullarını ve öğretmenlerini tanısınlar, öğrencilerine kendi çocukları gibi sahip çıksınlar. En önemlisi de bizlerde okuyalım ve kendimizi yenileyelim. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunu okuyalım. Orada Millî Eğitim Bakanlığımız nasıl bir eğitim arzulanıyor hepsini çağdaş ve modern boyutta ortaya koymuş. Bütün okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bu eğitim vizyonunu okuyarak anlamalarını, önemsemelerini ve bu doğrultuda eğitim öğretim yapmalarını arzu ediyoruz. Mutlaka değişmeliyiz, değişmezsek geri kalırız" şeklinde konuştu.

Daha sonra geçilen toplantıda Hakkari'deki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile her türlü terör ve uyuşturucuyla mücadele konuları ele alınarak değerlendirildi.