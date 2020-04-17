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Hakkari'de güvenlik güçlerine siperlik maske desteği

Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından güvenlik güçlerine siperlik maske desteği verildi.


Hakkâri BİLSEM tarafından korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Polis Haftası nedeniyle emniyet çalışanları için 3D yazıcıyla ürettikleri yüz koruyucu siperlik maskeler İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ülkemiz genelinde olduğu gibi Hakkari'de de eğitim camiası olarak korona virüsle mücadele çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Müdür Gür, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları üzerine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığımızın koordinesinde bilim ve sanat merkezilerimizde yüz koruyucu siperlik maske üretimi yapmaktayız. Bu hafta Polis Haftası olduğu için ürettiğimiz siperlik maskeleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettik. Hakkari Bilim ve Sanat Merkezimizde aralıksız üretim devam ediyor. Siperlik üretiminde emek veren Hakkari BİLSEM yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele çalışmalarında Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üreterek katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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