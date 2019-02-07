Hakkari'de güzellik merkezleri denetlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Kontrol Birimi ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimlerini sürdürüyor. Kafe, lokanta, kasap, yeni açılan iş yerleri ve birçok gıda sektörünü denetleyen belediye ekipleri, kente faaliyet gösteren cilt bakımı, kozmetik, güzellik merkezlerini denetledi.

Yapmış oldukları denetimlerde, Hakkari esnafının hijyenik kurallara riayet ettiğini belirten belediye ekipleri, kurallara oymayanları ise uyardıklarını söylediler.