Hakkari'de halk oyunları yarışması

Hakkari'de Halk Oyunları Federasyonu tarafından okullar arası halk oyunları yarışması düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen yarışmada 4 farklı kategoride toplam 10 halk oyunu ekibi yarıştı. Yarışmada tüm ekiplere başarılar dileyen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, halk oyunlarının gençlere sorumluluk, özgüven ve dikkatli olma ruhunu aşıladığını belirterek, halk oyunlarının yaşaması ve yaşatılmasına katkıda bulunan ve organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise yaklaşık 140 öğrencinin organizasyona katılım sağladığını dile getirerek, “Son 2 yıldır bütün dünyada hayatı etkileyen korona virüs pandemisi, ne yazık ki ülkemizde de hayatı olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluklardan spor müsabakaları da nasibini aldı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam eden eğitmen ve öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Halk oyunlarının; ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan ve o toplumun tarihinde yaşadığı bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Herhangi bir müzik şekli ile tek kişi ya da grup halinde icra edilen, ölçülü ve düzenli hareketler şeklinde tanımlanabilen kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Halk oyunları, bir toplumun ulusal duygularını en iyi şekilde yansıtan ve toplumsal bağları pekiştiren, bu güzel mirası gelecek kuşaklara taşıyacak olan en önemli kültür unsurlarından biridir. Hakkâri, halk oyunları açısından oldukça zengin ve canlı bir bölgedir. 200 aşkın farklı oyunu bulunmakta ve her oyununun bir hikayesi, bir yaşanmışlığı vardır. Nitekim ilimiz tarihin değişik dönemlerinde yurt içi ve yurt dışında bu alanda birçok başarıya imza atmış ve atmaya devam edecektir'' şeklinde konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye giren ekiplerin Hakkari'yi bölgesel ve ulusal yarışmalarda temsil edeceği öğrenildi.