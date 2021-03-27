Hakkari'de "Halk Pazarı" çalışmaları sürüyor

Hakkari'de 2021-2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanan 'Halk Pazarı' için çalışmalar devam ediyor.

Eski hükümet konağı otoparkında 750 metrekare üzerine kurulacak olan 34 stantlı halk hazarı çalışmaları hızla sürüyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, göreve başladıklarında ilk olarak 2020-2023 programı hazırladıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Bu programımızın şu ana kadar yüzde 50'lik kısmını tamamladık. 2020-2023 programımızda en önemli projelerimizden biri ve Hakkari ilimizde hiç olmayan büyük bir halk pazarı yapmaktı. Halk pazarının yapımı için Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapım protokol imzaladık. Yaklaşık 500 bin TL'ye mal olacak halk pazarımızı 1 Nisan 2021 tarihinde hizmete girecek şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek de, halk pazarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.