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Hakkari'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Hakkari’de etkili olan fırtına nedeniyle il genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle il genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Hakkari'de iki gün önce saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtına kent merkezinin değişik mahallelerinde ciddi hasara yol açmıştı. Onlarca ev ve kurum binasının çatısı uçarken, ağaçlar devrilmiş ve araçlar hasar görmüştü. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de 3 ekip halinde geceli gündüzlü çalışarak tehlike saçan ev ve kurum binası çatılarının indirilmesine yardımcı oldu.


Hakkari AFAD Müdürlüğü yetkilileri, il genelinden fırtınadan kaynaklı onlarca bina çatısının hasar gördüğünü belirterek, “Hasar tespit çalışmaları ilk günden beri başlanmış olup büyük bir bölümü tamamlandı. İlçe ve çevre köylerde ise ekipler genel taramalarını sürdürüyor. Çalışmalar AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeden de destek alınarak devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan ise hasar tespit çalışmalarımız sürüyor” dediler.

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