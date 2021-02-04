Hakkari'de hava kirliliği

2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Sürekli İzleme Merkezinin verilerine göre 171 endeks değeri ile havası en kirli 3'üncü il olan Hakkari'de yaşanan hava kirliliği hayatı da olumsuz etkiliyor. Hakkari'nin bin 700 rakımlı kayak merkezi yolunda akşam üstü bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflanan Hakkari kent merkezi görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Hakkari'yi etkisi alan kirli hava dalgası, kent merkezini görünmez hale getirdi.

Yorumlarda bulunan bazı vatandaşlar ise doğalgaz çalışmalarının çok yavaş yürütüldüğünü, kalitesiz kömürün kente sokulduğunu ve bu yüzden hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını iddia ettiler.