Hakkari'de ‘Hayallerime Dokun' projesi

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan “Hayallerime Dokun” proje merkezinin açılışına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adil Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü H. Salih Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve davetliler katıldı. “Hayallerime Dokun” projesinin açılışını yapan Vali Akbıyık, Hakkari'nin büyük yatırımlar aldığını, 50 civarındaki projenin ise devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, “Stadyumlar, mini sahalar, basketbol, voleybol sahaları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, kitap kafeler, yurt yapımıyla bu yatırımlar 120 milyonu geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da gençliğin daha iyi yetişmesi amacıyla birçok projeye destek veriyor. Önder İmam Hatipliler Derneğinin yaptığı ‘Hayallerime Dokun' projesi de bunlardan biridir. Bütün projelere destek veren Cumhurbaşkanımız liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adil Demir ise “Hayallerime Dokun” projesi çalışmaları hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi. Demir, “Hayallerime Dokun proje merkezinde öğrenci ve gençlerimize yönelik 120 saat fotoğrafçılık sanatı kursu, 100 saat karakalem resim kursu ve 100 saat dekoratif el sanatları ahşap işleme kursları verilecektir. Kurs boyunca ücretsiz ikramlarımız olacak. Bunun dışında 15 gencimizi de kayak etkinliği ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.