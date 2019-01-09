Hakkari'de hayat durdu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, il genelindeki okullar da tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 28 köy ve 64 mezra, Çukurca'da 57 köy ve 15 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 78 mezra ve Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 84 mezra yolu olmak üzere toplam 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelliler ise idari izinli sayılacak.

Öğrenciler kardan adama döndü

Okulların tatil olması nedeniyle okuldan dönen öğrenciler ise adeta kardan adama dönüştü. Lapa lapa kar yağışı altında evlerinin yolunu tutan öğrenciler zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gittikten sonra tatil kararı alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, zamanında tatil kararı verilmesini istedi.

Kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömülürken, yolda geçen araçlar ise sis ve kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Hakkari'nin karla güzel olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise son on yılın en yoğun kar yağışına şahit olduklarını söyledi.