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Hakkari'de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı

Hakkari’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılmak istenilen 5 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirilirken 87 kişi de gözaltına alındı.

Hakkari'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılmak istenilen 5 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirilirken 87 kişi de gözaltına alındı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Yasadışı Yollardan Yurt Dışına Canlı Hayvan Çıkarılması' suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalarda 1 Ocak ile 19 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında Hakkari il sınırları içerisinde yapılan denetimlerde, toplamda 2 bin 397 adet küçükbaş ve 3 bin 132 adet büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Bu hayvanların nakil işlemlerinde kullanılan 11 adet araç trafikten men edilerek sürücü/araç sahipleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 38 bin 680 TL cezai işlem uygulanmıştır. Olay ile ilgili olarak 87 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, kanun kapsamında 2 milyon 18 bin 444 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi.

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