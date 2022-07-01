İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de hayvanları kısırlaştırma çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmasına devam ettiklerini belirttiler. Yetkililer, "Yaralı ve hasta hayvan sahipli ise tedavi sonrası sahibine teslim ediyoruz, sahipsiz ise sağlıklı bir şekilde aldığımız yere tekrar geri bırakıyoruz. Çok sayıda hayvanı kısırlaştırdık ve kısırlaştırma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz" dediler.

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