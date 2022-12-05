Hakkari'de heyelan ve kaya düşmesi sonucu hasar gören yolda çalışma

Heyelan ve kaya düşmesi sonucu hasar gören 5 kilometrelik Taşbaşı köyü İde mezrası yolunda il özel idaresi ekipleri tarafından onarım çalışması başlatıldı. Taşbaşı Köy Muhtarı Faysal Çiçek, yağışlarla birlikte heyelan ve kaya düşmesi yaşandığını, kışın ise çığ nedeniyle kapanan yol sıkıntısını valiliğe ilettiklerini söyledi. Çiçek, "Valimize müracaat ettik. Valimiz bize ekip gönderdi. Kış aylarında rahat kullanabileceğimiz yolumuzu açtılar. Emeği geçen Valimiz İdris Akbıyık'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'a ve yolda çalışan ekiplere teşekkür ederiz” dedi.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise Taşbaşı köyü İde mezrasında başlatılan yol çalışmalarını tamamladıklarını ifade ettiler.