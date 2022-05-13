İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de hurdacılar il dışına çıkartılıyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan hurdacıları il dışına çıkartılıyor.


Zabıta Müdürü Adil Demir'in başında bulunduğu zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında faaliyet gösteren ve ilin görüntüsünü bozan hurdacıları uyararak kent dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.


Hakkarili vatandaşlar ise belediye yetkililerine teşekkür ederek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, “Tam da olması gereken buydu. Çünkü günümüz şehirciliğinde, hurdacı ve benzeri işler şehrin merkezinde icra edilemez. Nasıl ki sanayi kuruluşları şehirlerin göbeğinde olamıyorsa, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan sektörlere de izin verilmez” şeklinde konuştular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.