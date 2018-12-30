Hakkari'de Hutbe Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak imam hatip liseleri arasında düzenlenen ‘Hutbe Okuma Yarışması'nda TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sinan Turan, il birincisi oldu.

Şemdinli Seyyid Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Merkez Camii'nde yapılan ‘Hutbe Okuma Yarışması'nın finalinde Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencisi Sinan Turan, birinci seçilerek, bölge finalinde Hakkari'yi temsil edecek. Yarışma sonunda konuşan TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, özellikle yarışmanın koordinatörlüğünü gerçekleştiren Şemdinli Seyyid Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesinin yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederek, dereceye giren okullara ise başarılar diledi.