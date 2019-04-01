Hakkari'de içme suyu arızası

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve akabinde başlayan yağmur nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri, belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Bağlar Mahallesi TOKİ konutları yanındaki içme suyu şebekesinin onarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Belediye yetkilileri, yağışlarla kentin birçok yerinde meydana gelen su arızalarını kısa sürede giderdiklerini belirterek, Bağlar Mahallesi TOKİ konutları yanındaki su arıza çalışmalarının ise devam ettiğini söylediler.