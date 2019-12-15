İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de içme suyu çalışması

Hakkari’de meydana gelen içme suyu arızaları giderilirken oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından kapatılmaya başlandı.

Hakkari'de meydana gelen içme suyu arızaları giderilirken oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından kapatılmaya başlandı.


Kentin değişik mahallelerinden arızalanan su şebekeleri ile mücadele eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, arızaların giderilmesiyle birlikte oluşan çukurları da kapatıyor. Belediye yetkilileri, coğrafi yapısı nedeniyle toprak kaymaları nedeniyle içme suyu şebeke hatlarının patlaması sonucu vatandaşların susuz kalmaması için ekiplerin su arızalarıyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirttiler.


Su arızalarının giderilmesinin ardandan oluşan çukurlara dolgu malzemesi serilerek kapatıldığını ifade eden yetkililer, kentin birçok noktasında ise çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.