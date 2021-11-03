Hakkari'de içme suyu depoları temizlendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, merkez ve mahallelere içme suyu aktarımı sağlayan ana depoları temizledi. İlk olarak depolardaki suyu boşaltan ekipler, gerekli temizliğin yapılmasının ardından su aktarımını tekrar sağladı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depolarının belirli aralıklarla temizlendiğini belirten belediye yetkilileri, kent genelindeki tüm depoların temizlendiğini belirterek, “Rutin olarak her ay depolarımız ekiplerimizce temizlenmekte olup, halkımızın daha sağlıklı su alabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.