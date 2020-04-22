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Hakkari'de içme suyu depoları yıkandı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı tüm depolar temizlendi.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son günlerde karların erimesi ve yağmurun etkisi ile birlikte içme suyunun bulanıklaşması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, depolarda çalışma başlattı. 9 kişilik su dağıtım ekibi, depoların içine girerek gerekli temizliği yaptıktan sonra tekrar su verdi.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda Vali İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine hemen harekete geçtiklerini söyledi. Yetkililer, "9 kişilik ekiple haftada iki gün düzenli olarak içime suyu aktarımını sağlayan depolarımızda vatandaşlarımıza daha hijyenik su içermek adına gerekli bütün temizlikleri yaptık. Vatandaşlarımız rahatlıkla içme suyunu içebilirler. Ayrıca mevcut şartlarından dolayı Otluca Golan ve Berçelan Yaylası'ndan gelen sularda karların erimesi ile birlikte çamurlaşmaya neden oluyor. Ana depolarında temizliğimizi yapıyoruz” dedi.

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