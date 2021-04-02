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Hakkari'de içme suyu depoları yıkandı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı tüm depolar temizlendi.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son günlerde karların erimesi ve yağmurun etkisi ile birlikte içme suyunun bulanıklaşması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, depolarda çalışma başlattı. 15 kişilik su dağıtım ekibi, depoların içine girerek gerekli temizliği yaptıktan sonra tekrar su verdi.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Düzenli olarak içime suyu aktarımını sağlayan depolarımızda vatandaşlarımıza daha hijyenik su içermek adına gerekli bütün temizlikleri yaptık. Vatandaşlarımız rahatlıkla içme suyunu içebilirler" şeklinde konuştu.

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