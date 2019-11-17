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Hakkari'de içme suyu isale hattı patladı

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’ndaki eski şehir şebekesi su isale hattı borusu patladı.

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki eski şehir şebekesi su isale hattı borusu patladı.


Kent merkezinden 22 kilometre mesafede bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki eski şehir şebekesi isale hattındaki çelik borunun iki yerden patlaması sonucu belediye ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay ve beraberindekiler, iş makinelerinin yardımıyla arızayı tespit ederek, iki yerde kırılan içme suyu isale hattı borusuna kaynak yaptılar.


Rüzgar ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, arızayı gidererek eski şehir şebekesini yeniden onarmayı başardılar.


Belediye yetkilileri, eski şehir şebekesi isale hattının çelik borularının iki yerden patladığını belirterek, arızayı gidererek kent merkezine yeniden su verdiklerini belirttiler.

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