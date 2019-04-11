Hakkari'de içme suyu şebekesi hatlarında onarım çalışması

Son yılların en büyük yağışlarının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymalarının içme suyu şebekesi hatlarına büyük zarar verdiği belirtildi. Yağışlarla birlikte meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle kentin değişik noktalarındaki içme suyu şebekelerinin zarar gördüğünü ifade eden belediye yetkilileri, son günlerde hasar gören içme suyu şebekeleri ile mücadele ettiklerini diye getirdiler.

Kıran ve Bağlar mahallelerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar gören içme suyu şebekeleri, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.