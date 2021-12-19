İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de iki günde 500 kamyon kar taşındı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, çarşı merkezinde 2 günde yaklaşık 500 kamyon kar taşıdı.


Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi; 3 greyder, 5 loder, 4 hidromek, 3 bıçaklı kamyon, 1 tuzlama aracı ve 40 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde ve sokakları yürüyemez hale getiren kar yığınları, iş makinelerinin yardımı ile üst üste toplatılarak kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.


İki gün boyunca geceli gündüzlü sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 500 kamyon kar çarşı merkezinde temizlenerek kent dışına çıkartıldı. Cadde ve sokakların kar yığınlarında arındırıldığı Hakkari'de, belediye ekipleri ara sokaklarda da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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