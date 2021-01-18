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Hakkari'de iki mevsim bir arada

Hakkari çarşı merkezinde kar, 1 kilometre ötesindeki başka mahallede ise yağmur yağışı etkili oldu.


Kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kapanan 195 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Hakkari çarşı merkezine lapa lapa kar yağarken, çarşı merkezinden 1 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde ise yağmur etkili oldu.


Vatandaşlar ilk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaştıklarını belirterek, bu şaşkınlıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bölge arasında ya hafif sıcaklık ya da kod farkı olduğu için bu doğa olayının gerçekleştiğini ifade ettiler.

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