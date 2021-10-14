Hakkari'de il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi

Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Akbıyık, kentte yatırımların hızla devam ettiğini söyledi. Yatırım konusunda her alanda büyük bir seferberliğin olduğunu belirten Akbıyık, "İl, ilçe, belde, köy ve mezralarda yatırımlarımız artarak devam edecek ve Hakkari, daha da güzel olacak. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Akbıyık tarafından proje bedelleri ve harcamaları, toplam ödenek miktarları, devam eden projeler, proje bazında dağılım, sektöre göre proje ve genel değerlendirme konularında da bilgilerin sunulduğu toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, ilçe kaymakamları, belde başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.