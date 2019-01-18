İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında 2019 yılı 1.

dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ilçe kaymakamları, belde başkanları ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Vali Akbıyık, 2018 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısında gündeme alınan ve yapılan çalışmalar ve çözüm önerileri ile 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısına kadar neler yapıldığı hakkında bilgiler verdi.


Yeni yapılacak projeler, yatırımlar ve 2018 yılında bitirilemeyen yatırımların da ele alındığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.