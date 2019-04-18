Hakkari'de ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, yatırım programındaki proje bedelleri ile yapılacak ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, "2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırım programında, proje bedelleri toplamı 6 milyar 366 milyon 969 bin 654 TL olan 273 proje yer almıştır. Bu projenin önceki yıllara harcamaları toplamı 1 milyar 8 milyon 982 bin 672 TL olup, yıl ödenekleri toplamı 564 milyon 67 bin 127 TL olarak hesaplanmıştır. 2019 yılı 1. dönem sonu itibariyle bu projelere 208 milyon 394 bin 569 TL harcanarak yüzde 19 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Vali Akbıyık, toplam projelerin sektörlere dağılımı hakkında da bilgi verdikten sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.