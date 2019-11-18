Hakkari'de ilaçlama çalışması

Hakkari'de bazı mahalle sakinlerinin tahtakurusu şikayeti üzerine belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Berçelan, Dağgöl ve Yeni mahalledeki bazı ailelerin evlerinde tahtakurusu yüzünden zor günler geçirdiklerini ve akşamları evlerine giremediklerini belirtmesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi harekete geçti. İlaçlama ekibi, tahtakurusu şikayetlerinin yapıldığı mahalle sakinlerinin evlerinin tüm odalarını büyük bir titizlikle ilaçladı. Yapılan ilaçlama çalışması sonucu evlerinde rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, "Tahtakurusu yüzünden evlerimizde uyuyamaz hale geldik. Vücudumuzun her yeri, ısırık yaralarıyla doldu. Her ne kadar kendi imkanlarımızla ilaçlama yaptıysak da tahtakurusu ile başa çıkamadık. Çareyi Hakkari Belediyesine bildirmekle bulduk. Evlerimize gelen ilaçlama ekibi, odaları ilaçlamadan geçirdi. İlaçlama sonrası artık evlerimizde rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilaçlama ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ev ve çatı altlarını tamamen ilaçladıklarını belirttiler.