Hakkari'de ilk yardım kurslarına talep arttı

HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Hakkari'de ilk yardım kurslarına olan talep arttı.

Kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdürlük bünyesinde merkezde eğitmenler tarafından ücretsiz olarak gönüllü yönetici, öğretmen ve öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi. Müdür Gür, "Deprem gibi doğal afetler ve ani olaylarda ambulans gelene kadar ki süreçte yapılan ilk yardım müdahalesi, birçok insanın hayatını kurtarmada büyük önem taşıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından vatandaşlarımız muhtemel bir afet karşısında şuurlu olmak ve yardım etmek amacıyla temel ilk yardım kurslarına katılmaya başladı. İl merkezinin yanı sıra ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam eden eğitmenlerimizin yanı sıra acil durum uzmanlarımız da doğal afetlerde yapılması gerekenleri anlatıyor” dedi.