Hakkari'de İlköğretim Haftası halaylarla kutlandı

Hakkari'de düzenlenen İlköğretim Haftası programı, Vali İdris Akbıyık ve öğrencilerin kol kola halay çekmesiyle kutlandı.

Hakkari 23 Nisan İlk ve Ortaokulu tarafından Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ve sunuculuğunu bir öğrencinin yaptığı İlköğretim Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu. Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okula yeni gelen çocuklara ‘hoş geldin çiçeği' verilmesiyle başlayan programda, Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından ‘Bir insan bir kitap' kampanyası kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.

Öğrenciler ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından da Vali İdris Akbıyık'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz'ın ortak çalışmalarıyla yazdığı 'Ebeveyn Benim' kitabı takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali İdris Akıyık, 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Akbıyık, “3 çocuk babası bir veli olarak en azından öğrenciler kadar heyecanlıyım. Daha çok okumaya gayret ediyoruz. Birinci meselemiz eğitim ve kitap diyoruz. Hakkari'de yaklaşık 11 aydır ‘Bir Kitap Bir İnsan' kampanyasını uyguluyoruz. Hakkari Valisi olarak sadece ben çocuklarımıza 12 bin adet kitap hediye ettim. Lise ve üniversite sınavlarında geçtiğimiz yıllara göre daha başarılı sonuçlar aldık. Bu kampanyanın ardından tüm okullarda ‘Her Çocuk Bir Etkinlik' projesini başlatacağız. Yani 71 bin öğrencimiz 71 bin etkinlik yapacak” dedi.

Program sonunda Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, halk oyunları ekibi ve öğrencilerle kol kola girerek davul zurna eşliğinde halay çekti.