Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı

Hakkari'de İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

İlköğretim Haftası nedeniyle dün Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın katılımıyla Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri ise büyük bir ilgi ile izlendi.

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, devletin tüm imkanlarını eğitim için seferber ettiklerini belirterek, “Artık kitap ve kütüphane dostu bir Hakkâri var. Valiliğimiz, belediye, kurum-kuruluşlar, STK ve tüm halkımızın eğitime sundukları katkılarla Hakkâri eğitimde kendi hikayesini yazmaya başladı. Bir Kitap Bir İnsan ve diğer yerelde başlattığımız birçok proje sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz akademik yönden birçok başarıya imza atıyorlar. Ortak akılla sağlanan bu akademik başarı ile birlikte, öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da önemli başarılara imza atıyorlar. Sürekli vurguladığımız gibi, eğitim yatırımları doğrudan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en önemli yatırımdır. Bu çerçevede, toplam 96 derslik olan 4 yeni okulumuzun hizmete açılmasının; 92 okulumuzun da bakım ve onarım çalışmaları sonucunda yenilenen yüzleriyle eğitim öğretim yılına merhaba dediler. 2022-2023 eğitim öğretim yılımız ilimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise “Geleceğe doğru bu yürüyüşümüzde, eğitimi en öncelikli meseleleri olarak gören valimizin himayelerinde, tüm okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaz dönemi boyunca okullarımızın tadilat ve onarımı yapılmış, taşımalı eğitimin bütün iş ve işlemleri tamamlanmıştır. İl merkezi ve dört ilçemizde 1 milyon 130 bin adet kaynak ve ders kitabı, devletimizin imkânları sayesinde eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizle buluşturulmuştur. Eğitim ailesi olarak valimizin liderliğinde, ekip ruhu ve ortak akılla hareket ederek, her yıl bir önceki yılın üstüne yeni başarılar ekleyerek 2022-2023 eğitim öğretim yılında da güzel başarı öyküleri yazacağımıza olan inancımızı ve heyecanımızı diri tutuyoruz" dedi.

Vali Akbıyık, protokolle birlikte programda görev alanların ve alandaki öğrenci ve öğretmenlerin haftasını kutladı.