İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de inen çığ ahırı teğet geçti

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde inen çığ, ahırı teğet geçti.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde inen çığ, ahırı teğet geçti.


Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan ve geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Kırıkdağ köyü sakinleri çığ tehlikesi atlattı. Köyün üst kısımlarındaki dağlık alanda aniden inen çığ, çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın arkasına kadar indi. İnen büyük çığın ahırı teğet geçtiğini belirten Kırıkdağ köyü sakinleri, çığların Hakkari-Van kara yolu başta olmak üzere köyün üst kısımlarında inmeye devam ettiğini ve buna karşı önlem alınmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.