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Hakkari'de ‘İRAP toplantısı' yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında ’İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında 'İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.


Öğretmenevinde düzenlenen toplantında belirlenen eylemler ve yapılan çalışmalar ile ilgili AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz tarafından sunum yapıldı. İlgili kurumların yaptığı çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili istişare yapılan toplantıya Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca kaymakamları ile Rektör Yardımcısı Erdoğan Bada, bölge müdürlükleri temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

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