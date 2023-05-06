Hakkari'de iş sağlığı ve güvenliği etkinliği

Etkinlikte konuşan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, dünyada iş güvenliğine dikkat çekmek ve kaza risklerini en aza indirmek maksadıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinin ‘Dünya İş Güvenliği Haftası' olarak kutlandığını ifade etti. Eğitim camiası olarak öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin belirten Gür, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda, çalışanların farkındalığının artırılması gerekiyor. Bunun için sürekliliği sağlamanın en önemli yolu eğitimdir. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığımız, iş sağlığı ve güvenliğini müfredatın içine, okul içi süreçlere ve bütün eğitim-öğretim boyutlarına entegre etmeyi hedeflemiş ve iş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarını okul öncesinden başlayarak her kademedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinde yer verebilmeyi ve bütün çocuklarımızın ´önce sağlığım ve güvenliğim´ demesi gerektiğinin altını çizmiştir” dedi.

Okulların sağlık ve güvenlik şartlarını geliştirmek amacıyla iş güvenliği, periyodik kontrol uzmanları ile ilk yardım ve arama kurtarma eğitmenlerinin görevlendirildiğini ve okullarda düzenli olarak tüm tehlikeli tesis ve tesisatların uzmanlarca denetlendiğini anlatan Müdür Gür, ”Müdürlüğümüz bünyesinde; İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, İşyeri Hekimliği, Okul Sağlığı, Özel Güvenlik Hizmetleri birimleri oluşturularak, ‘İlk Yardım, Arama- Kurtarma, Temel İSG ve Yangın' eğitimleri eş zamanlı olarak veriliyor. Böylece, meslek hayatının gelecek aktörlerini ve öğretmenlerimizi, çağın gereklerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle de donatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Müdür Gür tarafından etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.