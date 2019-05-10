Hakkari'de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' etkinlikleri

Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya ve birim çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret edip iş güvenliğine verdiği önemden dolayı plaket takdim ettiler. Ülkemizin güvenli geleceğinin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda öğrenim görmeleri, güvenlik bilincinin ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, resimleriyle katkıda bulunan öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Dünyada iş güvenliğine dikkat çekmek ve kaza risklerini en aza indirmek maksadıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihleri “Dünya İş Güvenliği Haftası” olarak kutlandığını ifade eden Müdür Gür, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekliliği sağlamanın en önemli yolu eğitimdir. Nitekim Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, iş sağlığı ve güvenliğini müfredatın içine, okul içi süreçlere ve bütün eğitim öğretim boyutlarına entegre etmeyi amaçladıklarını belirtmiş. Nihai hedefimiz iş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarını okulöncesinden başlayarak her kademedeki eğitim öğretim faaliyetlerinde yer verebilmek ve bütün çocuklarımızın ‘önce sağlığım ve güvenliğim' demesi amaçlarımız arasındadır” diye konuştu.